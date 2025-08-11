Россиянка описала особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок»

Российская путешественница побывала в Гонконге и описала некоторые местные особенности жизни фразой «у меня культурный шок». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

В частности, автора публикации удивило большое количество небоскребов.

«Не сказать, чтобы я не видела небоскребы раньше — в каждом городе, где мне приходилось бывать в путешествиях, будь то Стамбул или Будапешт, есть свой "Сити", квартал высоток, где сосредоточена местная деловая жизнь. Но чтобы их было так много, и они так плотно стояли друг к другу — нет, такого я до этого не встречала», — призналась она.

Вторая особенность, на которую обратила внимание россиянка, — левосторонее движение на дорогах и праворульные автомобили. Это английское наследие, ведь до 1997 года Гонконг был колонией Великобритании, пояснила она.

Путешественницу также поразили двухэтажные автобусы и трамваи. Как и в начале XX века, они занимаются перевозкой пассажиров. «Виной тому — все та же плотная застройка и большое количество населения. Обычные вагоны с такой нагрузкой не справляются», — отметила россиянка.

Кроме того, блогерша заметила в Гонконге защитные амулеты «на каждом шагу» и палаточные городки филиппинских домработниц.

«Они общаются друг с другом, устраивают небольшие пикники, делают друг другу уходовые процедуры, массаж, маникюр и педикюр. В стихийных городках домработниц можно даже пройти какое-то обучение, например, танцам, финансовой грамотности или получить юридическую консультацию», — поделилась автор.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал Гонконге и рассказал, что его впечатления о поездке оказались противоречивыми. Соотечественник признался, что он испытал странное чувство, так как в городе все знали английский язык лучше него.