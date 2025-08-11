В Прибалтике началась травля русскоязычных детей

В Прибалтике русскоязычные дети и эмигранты из России подверглись травле в интернете, местные правоохранители не предпринимают меры для защиты пострадавших. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что злоумышленники действуют в Латвии, Литве и Эстонии по одной и той же схеме. Администраторы приглашают детей в закрытое сообщество, обещая показать что-то интересное. После этого на жертву выливается масса негатива, а авторы публикуют фото несовершеннолетних, сопровождая публикации оскорблениями.

Ситуацией заинтересовались российские правоохранители. Выяснилось, что одним из организаторов травли является украинец Ярослав Овсюк, скрывающийся под псевдонимом Белая Роза.

Ранее в России предложили временно отправлять в учебно-воспитательную спецшколу тех детей, которые неоднократно участвовали в травле и применяли физическое насилие к другим детям.