Минпросвещения утвердило сроки нового учебного года в России

Новый учебный год в России стартует 1 сентября и завершится 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения. В министерстве уточнили, что школы смогут организовать учебный процесс как по четвертям, так и по триместрам.

Соответствующие рекомендации уже направлены в регионы. В учебном графике должны быть предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы продолжительностью не менее семи дней. Для первоклассников дополнительно рекомендованы февральские каникулы длительностью минимум неделю.

"Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся", - подчеркнули в Минпросвещения.

Также с 1 сентября 2025 года в российских школах вступят в силу нормативы по объему домашних заданий. Приказ №704 регулирует календарно-урочное планирование с учетом времени на изучение каждого предмета, количество контрольных и проверочных работ, а также домашних заданий. Приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все необходимые требования, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на учеников. Важно, чтобы регионы следовали этим рекомендациям при организации учебного процесса, отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что школьники в России с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру. Целью дисциплины в министерстве назвали формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Ученики будут изучать пути государственных, общественных и культурных деятелей страны, ученых и военных разных эпох.