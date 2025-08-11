Минпросвещения: учебный год в РФ продлится с 1 сентября по 26 мая

Новый учебный год в России стартует 1 сентября, а завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения. В ведомстве отметили, что учебные заведения могут организовать процесс обучения и по триместрам, и по четвертям.

При этом обязательно должны быть осенние, зимние и весенние каникулы, которые будут продолжаться не меньше недели. Первоклассникам рекомендуется предоставить дополнительную неделю отдыха в феврале.

На этом фоне психолог бренда эмоциональных товаров Modi Анастасия Мироненко посоветовала родителям создать понятный и стабильный режим, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе перед началом учебы. По ее словам, уровень тревожности школьников снизится, если они будут знать, во сколько им вставать, когда обедать и делать уроки.

Выстраивать новый режим лучше за одну–две недели до 1 сентября. Кроме того, важно обеспечить детям точку эмоциональной опоры. Например, это может быть брелок на рюкзаке, мягкая игрушка в кармане или блокнот с любимым героем.