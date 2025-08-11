Чтобы школа не ударила по кошельку: секреты мамы и финансистов

По данным аналитического центра онлайн-платформы «Авито», опрос среди родителей показал, что почти четверть респондентов ожидают потратить свыше 20 000 рублей, тогда как лишь небольшая доля надеется уложиться менее чем в 5000 рублей.

Основными статьями расходов являются покупка канцелярии, учебных материалов и электроники.

Новый комплект одежды для мальчиков оценивается примерно в 5200 рублей, а аналогичный товар на вторичном рынке обойдется дешевле вдвое. Точно такая же ситуация наблюдается и с канцелярскими товарами. Эксперты советуют внимательно изучать рынок и воспользоваться возможностью приобретения нужных вещей на специальных ярмарках и акциях, таких как школьный базар в Тюмени, где цены заметно ниже рыночных.

Например, родители могут выбрать недорогие портфели стоимостью от 1000 до 3000 рублей, рубашку за 1000–2000 рублей, юбку за 1000–2000 рублей, а туфли – за 2500 рублей. «Заказываю многое на «Озоне», «Вайлдберриз». Уже купила много мелочей вроде тетрадей, ручек и карандашей.

Одежду также буду покупать частично онлайн, а частично – в обычных магазинах, потому что детям обязательно нужно примерить юбки и штаны перед покупкой», – рассказала «ФедералПресс» жительница Ханты-Мансийска Евгения М., мать двоих третьеклассников. Кстати, Роспотребнадзор открывает специальную горячую линию для консультаций родителей относительно качества приобретаемых школьных принадлежностей. Эта линия начнет работу с 4 августа и продлится до 4 сентября текущего года.

Ранее мы писали, что финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала, что избежать лишних трат без ущерба для бюджета можно несколькими способами. К примеру, благодаря сезонным скидкам в летние месяцы можно сэкономить до 50 %.