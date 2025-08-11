В России с 1 сентября некоторые действия с дачными участками будут под запретом

Адвокат Эрих Рат рассказал aif.ru, что в России с 1 сентября 2025 года вступает в силу закон о регулировании использования дачных участков, в связи с чем некоторые действия на них теперь будут под запретом.

Прежде всего, по его словам, закон предполагает запрет использования дачных участков для коммерческой деятельности. Теперь, уточняет Рат, собственники дачных участков не смогут размещать на них отели, питомники, пасеки, склады и другие объекты коммерческого назначения.

«Изначально дачные участки выдавались гражданам для личных нужд, и коммерческая деятельность тут не предполагалась, так что теперь государство будет внимательнее следить за их использованием», — сказал адвокат.

При этом уточняется, что выращивать овощи и фрукты, а также разводить домашнюю птицу и сельскохозяйственных животных для собственного потребления не запрещается. Однако продавать такой товар можно будет только с участков общей площадью менее 50 соток, и если для его сбора собственники участков не прибегали к помощи наёмных рабочих.

