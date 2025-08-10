Популярный телеведущий Питер Лестер умер во сне
Ушел из жизни Питер Лестер. Как передает RNZ, популярный новозеландский теле- и радиоведущий умер во сне после перенесенного неделей раньше сердечного приступа. Ему было 70 лет.
Лестер - именитый и титулованный профессиональный яхтсмен, самый известный в своей стране, чемпион мира 1977 года, тренер и востребованный рулевой. Он трижды одерживал победу в One Ton Cup - регате надувных судов.
С начала 1990-х Лестер работал на радио, после присоединился к команде TVNZ, Телевидения Новой Зеландии. Комментировал крупнейшие парусные соревнования, кругосветные гонки и так далее.
Кончину своего члена в официальном сообщении подтвердила сборная Новой Зеландии по парусному спорту.