Популярный телеведущий Питер Лестер умер во сне

Ушел из жизни Питер Лестер. Как передает RNZ, популярный новозеландский теле- и радиоведущий умер во сне после перенесенного неделей раньше сердечного приступа. Ему было 70 лет.

© Российская Газета

Лестер - именитый и титулованный профессиональный яхтсмен, самый известный в своей стране, чемпион мира 1977 года, тренер и востребованный рулевой. Он трижды одерживал победу в One Ton Cup - регате надувных судов.

С начала 1990-х Лестер работал на радио, после присоединился к команде TVNZ, Телевидения Новой Зеландии. Комментировал крупнейшие парусные соревнования, кругосветные гонки и так далее.

Кончину своего члена в официальном сообщении подтвердила сборная Новой Зеландии по парусному спорту.