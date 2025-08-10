Стало известно, где похоронят актера Ивана Краско

Народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Краско-старший скончался в субботу, 9 августа, после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи боролись за его жизнь 10 дней, но не смогли спасти звездного пациента.

«Похороны должны быть в Комарово, рядом с могилой Андрея. О месте прощания пока не могу рассказать», — отметил собеседник агентства.

Андрей Иванович Краско — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Одними из ярких работ были роли в комедиях «Операция «С новым годом!» и «Особенности национальной рыбалки».

Наибольшую популярность ему принесла роль в сериале «Агент национальной безопасности».

Скончался 4 июля 2006 года в Овидиополе на 49-м году жизни от сердечной недостаточности во время съемок культового сериала «Ликвидация».