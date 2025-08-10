Правнук Сталина выступил против захоронения прадеда на родовом кладбище

Правнук генерального секретаря Советского Союза Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не хотел бы, чтобы его прадед был захоронен на родовом кладбище.

Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

— Не хотел бы, — ответил правнук главы СССР.

В начале июля съезд КПРФ принял резолюцию, в которой признал ошибочным доклад преемника Сталина на должности Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях», представленный на XX съезде КПСС. Согласно резолюции, КПРФ считает необходимым «оценить ошибочным и политически предвзятым» доклад Хрущева, сделанный на закрытом заседании 25 февраля 1956 года.

Взгляды на личность Сталина в обществе противоречивы. В конце июня неизвестные облили красной краской бюст Иосифа Сталина, установленный в селе Амирово Буздякского района Башкортостана. Торжественное открытие бюста состоялось 8 мая по инициативе местного жителя при поддержке КПРФ, причем скульптура была выполнена в розовом цвете. Спустя полтора месяца на бюст было совершено нападение, а организаторы опубликовали видео акции в соцсетях.