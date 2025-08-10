Стали известны подробности гибели режиссера Бутусова

Известный театральный режиссер Юрий Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии, рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Об этом пишет РБК.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа, в Созополе, где культурный деятель отдыхал вместе с семьей.

«Он пошел в море купаться, отдыхал с семьей в Болгарии, и был легкий шторм, не справился с волнами, утонул. Вот какая нелепая смерть», — заметил Крок.

Ранее о смерти Бутусова сообщил театральный критик, заместитель худрука «Театра Наций» Роман Должанский.

По его словам, волна утащила Юрия Николаевича «от всех, от нас, от семьи». Он добавил, что в настоящее время тело режиссера находится в Бургасе.

Названа причина смерти режиссера Бутусова

Дата и место похорон пока не называются. Также не раскрывается, пройдут ли похороны в частном порядке, или будет организовано прощание в одном из российских или зарубежных театров.