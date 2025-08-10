Названа причина смерти режиссера Бутусова

По предварительным данным, режиссер Юрий Бутусов утонул во время отпуска. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

После начала специальной военной операции Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова и переехал в Париж. В дальнейшем он занимался постановками в Вильнюсском Старом театре, сообщается в публикации.

О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский.

Умер театральный режиссер Юрий Бутусов

Режиссер родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. После окончания Ленинградского кораблестроительного института в 1996 году окончил режиссерский факультет Санкт‑Петербургской академии театрального искусства. Работал в ведущих театрах страны, включая Театр имени Ленсовета и Московский театр Вахтангова, которым руководил с 2018 по 2022 год. Его постановки, такие как «Вишневый сад», «Три сестры» и «Гроза», получили высокую оценку критиков. За карьеру был удостоен наград «Золотая маска» и премии имени К. С. Станиславского.