Симоньян рассказала, какие профессии вытеснит ИИ

Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов, признала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время СМИ сокращают целые отделы, «потому что это больше не нужно».

«Очень скоро не нужна буду я как главный редактор. Потому что искусственный интеллект будет принимать решения точнее, быстрее и с большей информированностью, чем любой человек», — разъяснила Симоньян.

Журналистка отметила, что говорит о сложившейся ситуации «с прискорбием». Вместе с тем, она уверена в том, что «так и будет».

Ранее Кирилл Пшинник, научный сотрудник Университета Иннополис и CEO Онлайн-Университета «Зерокодер», сообщил, что команда исследователей из инициативы FutureTech во главе с Питером Слэттери провела масштабную ревизию существующих подходов к описанию рисков ИИ.

По его данным, специалисты изучили 43 аналитических фреймворка (не те фреймворки, которые Django или PyTorch, а документы и исследования, где рассматривались угрозы) и составили на их основе AI Risk Repository — первую в мире открытую базу данных, в которой содержится 777 уникальных угроз, связанных с ИИ.

Получившаяся картина оказалась как минимум тревожной, подчеркнул исследователь. Он уточнил, что риски оказались крайне разрозненными — ни один из существующих фреймворков не охватывал их все.

Кроме того, свыше более половины рисков (51%) были вызваны поведением ИИ-систем после их запуска, а не из-за ошибок людей на этапе проектирования, заметил Пшинник.

Таким образом, резюмировал научный сотрудник, проблема уже не в коде — а в последствиях, которые не предусмотрели программисты.