Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал представитель ведомства. Авиагавань приостановила свою работу несколькими часами ранее.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. Местные жители сообщали, что в одном из районов было видно облако дыма. Однако, в каком именно городе и районе не уточнялось. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки ВСУ были зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в регионе.

На месте работали все необходимые экстренные службы, отметил глава области. Также Бусаргин сообщил, что один из украинских беспилотных летательных аппаратов упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Жители дома были эвакуированы, пункт временного размещения организовали в школе неподалеку.