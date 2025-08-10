10 августа: какой праздник отмечают в России и мире

10 августа в мире отмечают День льва и День видеоблогера. В Эквадоре на эту дату приходится День независимости. У православных христиан 10 числа — День Смоленской иконы Божией Матери. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 10 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день льва

Праздник был учрежден крупнейшим в мире аккредитованным заповедником, посвященным большим кошкам Big Cats Rescue. Главная цель — обратить внимание общественности на сокращение популяции львов.

По данным Оксфордского университета, дикие львы в Африке исчезли с 95 процентов своего исторического ареала обитания. В числе главных угроз для царя зверей — неконтролируемая охота и сокращение пригодных для жизни территорий.

День видеоблогера

Праздник Великобритании с целью объединить творческое сообщество. Подобные фестивали проводятся в разных уголках планеты: помимо концертов и развлекательных мероприятий, там организуют профессиональные встречи для обмена опытом и секретами успешного блога.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 августа

День гиревого спорта; День попутного ветра; День огня в Латвии; День независимости в Эквадоре.

Какой церковный праздник 10 августа

День Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрией» (Путеводительницей)

Согласно Антиохии в Иерусалим, а оттуда в Константинополь.

В 1046 году греческий император Константин Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну на брак с сыном Ярослава Мудрого. Позже святыня по наследству перешла к внуку прославленного князя — Владимиру Мономаху, который перенес икону в Смоленскую соборную церковь. Чудотворный образ был настолько почитаем, что с течением времени появилось множество списков. Например, считается, что копия 1602 года восприняла благодатную силу святыни — в день Бородинской битвы этот образ обносили вокруг Китай-города и кремлевских стен, а затем отправляли к раненым в госпитали. Христиане верят, что молитвы перед этой и другими чудотворными иконами Богородицы помогли приблизить победу над Наполеоном. День памяти святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена

Святые апостолы от 70 Прохор, Никанор, Тимон и Пармен считаются первыми диаконами христианской Церкви, избранными на служение 12 учениками Христа. Их вспоминают в один день, хотя святые закончили земной путь в разное время в разных местах.

В начале пути святой Прохор сопровождал апостола Петра, а после Успения Богородицы помогал в трудах Иоанну Богослову. Именно Прохор записал Откровение Божие о конечной судьбе мира, явленное Иоанну. Позже он проповедовал среди язычников в Антиохии, где и принял мученичество. Тимон же пострадал от иудеев и язычников, будучи епископом в Аравии, Никанор также принял мученичество от неверующих, а Пармен проповедовал в Македонии и завершил земной путь после тяжелой болезни.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 августа

День памяти святителя Питирима, епископа Тамбовского; День памяти святых Тамбовской митрополии; День памяти мученика Иулиана Далматского; День памяти мученика Евстафия Анкирского; День памяти мученика Акакия Апамейского; День памяти преподобного Павла Ксиропотамского.

Приметы на 10 августа

Нельзя ходить за грибами в плохом настроении — вернешься с пустой корзиной; Брак, заключенный в этот день, обречен на измены; Обсуждать с друзьями и коллегами свои доходы — к бедности; Иней 10 августа предвещает раннюю и суровую зиму; Звезды ярко мерцают, а на утреннем небе тучи — к грозе.

Кто родился 10 августа

Антонио Бандерас — испанский актер и кинорежиссер, прославившийся благодаря картинам «Маска Зорро», «Отчаянный» и «Дети шпионов». Кроме того, актер снимался в фильмах: «Интервью с вампиром», «Кожа, в которой я живу», «Держи ритм и других». Также он озвучил Кота в сапогах в серии мультфильмов о Шреке.

Вениамин Смехов — советский и российский актер, режиссер, сценарист, и телеведущий. Широкую известность получил после выхода музыкально-приключенческого фильма Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», в котором сыграл одну из ключевых ролей — королевского мушкетера Атоса. В настоящее время артист продолжает творческую карьеру.

Кто еще родился 10 августа

Александр Адабашьян (80 лет) — советский и российский кинодраматург, художник-постановщик и актер; Андрей Краско (1957-2006) — российский актер и телеведущий; Михаил Зощенко (1894-1958) — советский писатель, классик русской литературы; Анри Нестле (1814-1890) — швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle.