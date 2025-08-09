В смерти Ивана Краско нашли мистическое совпадение

Народный артист России Иван Краско скончался накануне дня рождения его покойного сына Андрея Краско. Об этом рассказала бывшая жена артиста Наталья Вяль, сообщает NEWS.ru.

Наталья Вяль отметила, что это странное совпадение: отец не дожил сутки до памятной даты.

«Иван Иванович ушел накануне дня рождения старшего сына, 10 августа. Андрей Краско — приснопамятный. Андрюша дал имя нашему старшему сыну Ване. Андрей просил, чтобы мы Ивана назвали в честь отца», — сказала Вяль.

По ее словам, когда не стало Андрея, то младшие сыновья помогли Ивану Краско пережить потерю.

Сын Ивана Краско Андрей умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности на съемках фильма «Ликвидация».