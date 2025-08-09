Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Тело народного артиста России Владимира Сафронова в субботу, 9 августа, похоронили на Долгопрудненском кладбище.

© Скриншот с видео / «ТАСС» / Telegram

Родственники, коллеги и ученики актера попрощались с ним, возложив цветы на его могилу.

— Великому и любимому мастеру своего дела, — говорится на похоронном венке.

Венок, расположенный перед надгробной табличкой, передали коллеги Сафронова по Государственному академическому Малому театру России, передает ТАСС.

Владимир Сафронов скончался 5 августа в возрасте 84 лет. В 1962 году он окончил Щепкинское училище, после чего служил в нескольких театрах, а с 1972-го стал ведущим актером Малого театра. За десятилетия своей работы на сцене он исполнил около 60 ролей, в том числе в пьесах русского драматурга Александра Островского и исторических постановках.

9 августа в Малом театре прошла церемония прощания с артистом. Ее посетили главный режиссер Алексей Дубровский, а также народные артисты Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Василий Бочкарев и другие знакомые покойного. Коллеги и студенты Сафронова направили траурные венки, гроб вынесли под аплодисменты.