Жириновский предсказал переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский политик Владимир Жириновский в свое время предсказал встречу президентов РФ и США на Аляске. Об этом пишет телеграм-канал «Пул №3», публикуя архивные телевизионные записи.

Несколько лет назад Владимир Жириновский участвовал в политическом шоу на канале «Россия» и предрек, что Путин и Трамп встретятся и договорятся о разрешении украинского кризиса.

«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение», — заявил Жириновский.

По его словам, Украина будет представлять собой «Львов и пять районов», а Трамп согласится с тем, что вся Новороссия будет под российским флагом.

«И мы отделяем ее, и она в НАТО входит, и в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия — он дает согласие, точнее не возражает — всё будет под российским флагом, как Крым и Донбасс», — уточнил Жириновский.

Он добавил, что Трамп, урегулировав конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, станет лауреатом Нобелевской премии. У США будут нормальные отношения с Россией и КНР, при этом Трамп «будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна».

Радикальный шаг Трампа: предсказан итог саммита на Аляске

Ранее политолог заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске может закончиться полным выходом США из украинского конфликта.