Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

В сентябре Госдума вернется к теме чрезмерной нагрузки на школьников. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выполнение домашних заданий в современных условиях превращается в пустую трату времени, считает он.

"Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день", - написал спикер Госдумы. "Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано", - констатировал он.

"Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников", - объявил Володин и предложил обсудить тему отмены домашних заданий.

Сейчас у детей появляются новые возможности для формального выполнения домашнего задания - технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и так далее.

"Тем самым все это порой превращается просто в пустую трату времени", - считает председатель Госдумы.

Володин сослался на мировой опыт по самостоятельной работе после уроков.