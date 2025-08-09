Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники разработали новую схему для похищения персональных данных и аккаунтов Госуслуг. Они предлагают россиянам оформить вид на жительство в других странах, сообщает РИА Новости.

Аферисты обзванивают граждан, представляясь сотрудниками юридической конторы. Они предлагают оформить документы для переезда из России в несколько государств на выбор, включая европейские.

Если жертва соглашается «проверить возможность эмиграции», мошенник просит назвать код из смс, который должен прийти от Госуслуг. В итоге он получает доступ к персональным данным.

Как распознать письмо от мошенника. Главные признаки

Ранее появилась информация, что злоумышленники представляются сотрудниками службы доставки цветов, чтобы получить доступ к Госуслугам.