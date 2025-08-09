Стала известна причина смерти Ивана Краско

Причиной смерти народного артиста РФ Ивана Краско стали осложнения на фоне онкологии желудочно-кишечного тракта. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что незадолго до смерти актера перевели из реанимации в обычную палату, за ним круглосуточно наблюдала сиделка. В последние дни своей жизни Краско отказывался от еды, сообщается в публикации.

Народный артист Российской Федерации Иван Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни.

Ранее появилась информация, что доктора боятся проводить операцию Ивану Краско, так как опасаются, что тот не выдержит наркоз в силу возраста. Директор артиста Вячеслав Смородинов тогда рассказывал, что актер отказывается есть и пить.

О госпитализации народного артиста стало известно 1 августа. А проблемы со здоровьем у Краско появились еще два года назад, когда его госпитализировали в связи с последствиями инсульта. В это же время у него начались сильные галлюцинации. Медики провели операцию, после которой артиста выписали.