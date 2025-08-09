Лондон попытается сорвать предстоящий саммит российского и американского лидеров. Провокации будут устроены посредством «неумелых лапок СБУ». Так считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В телеграм-канале Симоньян написала, что провокация будет сравнима с «Бучей». Она произойдет в срок до 15 августа.

«Теперь наблюдайте, как бритишы неумелыми лапками СБУ будут пытаться устроить какую-нибудь дрянь вроде Бучи с дедлайном до 15-го августа», — предупредила главред RT.

NYT: решение Зеленского по территориям вызовет гнев Трампа

Ране политолог заявил, что Зеленский и стоящая за ним европейская «партия войны» решили выступить против президента США Дональда Трампа.