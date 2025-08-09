В Малом театре простились с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым завершилась в Государственном академическом Малом театре России. Об этом сообщает ТАСС.

Гроб с телом Сафронова был установлен в здании Исторической сцены Щепкинского фойе. Десятки людей несли к нему цветы. На церемонию прибыли народный артист России Валерий Афанасьев, заслуженные артисты РФ Александр Вершинин, Василий Зотов и многие другие. Ее проводил народный артист России Василий Бочкарев.

Ученики, студенты и коллеги Сафронова прислали венки в память о нем. Также ученики поблагодарили мастера за любовь к своему делу.

"Спасибо вам, что вы, каждый раз выходя на сцену, доказывали, что вы большой профессионал. В своих образах вы несли боль, радость, любовь, искренность", – отметил Вершинин.

После гражданской панихиды гроб вынесли под аплодисменты.

Сафронов умер в возрасте 84 лет 5 августа.

В 1972 году он стал актером Малого театра. Там артист сыграл примерно 60 ролей, среди которых – Погуляев в спектакле "Пучина", Борис в "Грозе", Досужев в "Доходном месте", а также Татищев в "Дмитрии Самозванце и Василии Шуйском" и Салай Салтаныч в "Последней жертве".

Сафронов запомнился зрителям и своими ролями в исторических постановках Малого театра. Он принимал участие в представлениях "Царь Федор Иоаннович", "Князь Серебряный", "Царь Иоанн Грозный", "Царь Борис". За свои труды артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1997 году. Помимо этого, в 2006-м ему присвоили звание народного артиста России.