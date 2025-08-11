Здоровенный бык распугал жителей подмосковных Люберец

Здоровенный бык носится по центру подмосковных Люберец. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал 112.

Местные жители рассказали, что бык сильно повредил муниципальный газон, распугал нескольких прохожих и продолжает активно передвигаться по улице Побратимов.

На его шее видна оборванная веревка, что может свидетельствовать о том, что хозяин быка не знает о его побеге, сообщается в публикации.

Ранее в Башкирии появился «самый крутой» бобер, который смог напугать местного жителя — мужчина попытался прогнать животное с территории своего участка, но ему это не удалось.

Позднее выяснилось, что бобер пришел на участок, чтобы забрать строительные материалы для своей плотины. По словам местных жителей, животное действовало настолько решительно, что его было сложно остановить.