Жара и ливни отступают: Вильфанд дал прогноз жителям Центральной России

Умеренные температуры и кратковременные дожди ожидают жителей Центральной России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что погода будет соответствовать многолетним значениям.

«В центре европейской России устанавливается спокойная, умеренная погода. Умеренная – это значит погода, которая соответствует многолетним значениям, характерным для конца второй – начала третьей пятидневки августа», – отметил Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам метеоролога, после неоднородного лета 2025 года с резкими перепадами от жары к ливням температурный режим в центре европейской части России стабилизируется и придет в норму. В частности, в Москве и соседних областях ожидается комфортная температура: днем от +19 до +24 градусов, ночью от +9 до +14 градусов. Вероятны кратковременные дожди, наиболее интенсивные в понедельник.

На юге России также прогнозируется температурный фон, соответствующий многолетним значениям для этого времени года, – около +30 градусов. Однако в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа ожидаются сильные ливни, которые, как предупредил Вильфанд, могут привести к подъему уровня воды в реках.

Сильные осадки ожидаются и в ряде сибирских регионов: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Вильфанд подчеркнул, что там наблюдаются аномально низкие температуры: +1...+3 градуса ночью. Также дожди пройдут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

На востоке Северо-Западного федерального округа – в Республике Коми и на востоке Архангельской области – осадков не ожидается. Вильфанд отметил, что в этих регионах, а также в Мурманской области, частично в Карелии и на северо-востоке Иркутской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что на предстоящих выходных погоду в России продолжат определять циклонические вихри, приносящие в большинство регионов дожди, грозы и понижение температуры.