Синоптик Леус сообщил о завершении на Земле магнитной бури

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером в пятницу, 8 августа, завершилась, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

© NASA

По словам синоптика, магнитная буря, начавшаяся на Земле поздним вечером 8 августа, завершилась сегодня около 15 часов по московскому времени. Но пока геомагнитное поле находится в возмущенном состоянии.

"По прогнозам, магнитосфера Земли вернется в более спокойное состояние, в "зеленую" зону, не ранее утра воскресенья", - отметил Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщал о начале на Земле самой мощной за два месяца магнитной бури. Так, после 21 часа (по московскому времени) 8 августа возмущения геомагнитного поля достигли уровня слабой магнитной бури G1, а к семи утра 9 августа их интенсивность превышала слабый уровень G1.

Также он рассказал, что слабые магнитные бури G1 не оказывают большого влияния на электронику, но могут создавать помехи в радиосвязи. Магнитные бури среднего уровня (G2) могут вызвать перебои в работе линий связи и электропередач, средств автоматики и нарушать радиосвязь, особенно в северных широтах.

При ухудшении самочувствия во время магнитных бурь лучше не выполнять работу, требующую высокого умственного напряжения или повышенного внимания.