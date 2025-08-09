Профессор назвал главный симптом лихорадки чикунгунья

Несмотря на серьезность заболевания, Зуев подчеркнул, что оно обычно не вызывает осложнений

Профессор Виктор Зуев, врач-вирусолог и доктор медицинских наук, обозначил основной симптом новой опасной лихорадки чикунгунья, которая быстро распространяется в Китае. По его словам, вирус поражает суставы, вызывая сильную боль.

«Человек буквально сгибается», — подчеркнул Зуев.

Он также отметил, что после инкубационного периода, который длится от двух до двенадцати дней, у зараженных может подняться температура до 40 градусов и появиться сильная сыпь.

Несмотря на серьезность заболевания, Зуев подчеркнул, что оно обычно не вызывает осложнений. Однако он предупредил о рисках для беременных женщин и пожилых людей.