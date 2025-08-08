В российском регионе записали рэп с просьбой к Путину провести газ

В одном из сел под Саратовом жители записали рэп с просьбой к президенту Владимиру Путину провести газ. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

Речь идет о селе Дубровном в Вольском районе. По словам местных жителей, они на протяжении 30 лет мучаются без газа и все это время просят власти помочь им, однако ситуация не меняется. После обращения в различные инстанции они решили сочинить рэп о своей проблеме, чтобы привлечь к ней внимание главы государства.

«Нам нужен газ, президент, услышьте нас, в Вольске власть идет в отказ», — говорится в необычной композиции.

Кроме газа, жители Дубровного просят отремонтировать дорогу и наладить мобильную связь. Они жалуются на отсутствие интернета, а также на то, что в период отопительного сезона им приходится тратить более 100 тысяч рублей на дрова. Именно в силу этих причин, считают местные жители, население сократилось более чем со 100 человек до примерно 40.

«Мы в шоке. У нас нет таких денег. Люди сюда не едут, потому что нет газа», — посетовали они.

В районной администрации журналистов заверили, что, несмотря на малое число жителей, село «после многочисленных обращений» добавили в программу газификации на 2028-2029 годы. Между тем чиновники добавили, что в местном бюджете средств на починку дороги нет — просить их намерены у областного правительства.

Жители Дубровного отметили, что лично ответа от администрации не получали.

«Они говорят, что якобы на 2028-й год вы поставлены, но я дозвонилась до "Газпрома", и мне там ответили, что ни на 2028-й, ни на 2029-й, ни на 2030 год мы не включены. Понимаете? Как они это говорят, если "Газпром" не в курсе?» — возмутились они.

