Вулкан Ключевской на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту более 10 км

На вулкане Ключевская сопка на Камчатке зафиксировали выброс пепла на высоту до 11,5 км, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности», - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В МЧС предупредили, что пепловый шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива - в направлении Усть-Камчатска, и призвали в случае пеплопада оставаться дома с плотно закрытыми окнами.

Накануне «Звезда» показывала пепловый слой, покрывший камчатский поселок Ключи. Пепел падает с неба с небольшими частичками металла - происходит выброс вулкана Ключевской. Согласно данным сейсмологов, вулкан еще не прошел пиковую фазу извержения.