Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении россиян

Роспотребнадзор запросил данные у Минздрава Турции по поводу сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Аланьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десятки россиян жалуются на пищевое отравление. Указывалось, что все пострадавшие проживают в отеле Club Hotel Anjeliq 5* в Аланье, а первые заболевшие появились в июле.

«Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Также соответствующие запросы были направлены по каналам, установленным Международно-санитарными правилами ВОЗ, и Ассоциацию туроператоров. В Роспотребнадзоре отметили, что держат ситуацию на своем контроле.