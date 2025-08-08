Жители российского города остались без воды на три недели

Жители города Гуково Ростовской области на протяжении трех недель остаются без воды, сообщает Telegram-канал Don Mash.

В какой-то момент подачу воды восстановили, однако вскоре начали происходить прорывы в трубах. Сейчас ремонтные работы проходят на пересечении улиц Матросова и Транспортной.

В конце июля жители нескольких населенных пунктов Ростовской области остались без воды из-за грозы, которая вывела из строя насосные станции Гуково-Гундоровского водовода. Перебои с поставками случились, кроме города Гуково, в Звереве и поселках Красносулинского района. Подачу воды обещали восстановить при появлении электричества.

Жители города Семикаракорск Ростовской области тем временем пожаловались, что сталкивались с перебоями подачи воды на протяжении всего июля. Температура воздуха в некоторые дни этого месяца достигала 37-градусной отметки.