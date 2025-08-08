Митрополит Антоний объяснил, как выпивать, чтобы не попасть в ад

Употребление алкоголя в Русской православной церкви само по себе не считается грехом, если человек знает меру. Об этом рассказал митрополит Антоний.

По словам духовника, человек стремится распивать больше спиртного, когда его разум теряет контроль над пороками и искушением. Он добавил, что алкоголизм служит прямым следствием других страстей. Священник также напомнил о словах Иоанна Златоуста, который говорил, что вино предназначено для радости, а не для пьянства.

— Но если человек уже вышел на путь пьянства, то его духовность пошатываться и он начинает грешить, — передает слова Антония агентство «Кулик».

Священник Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий рассказал, что насыщенная сексуальная жизнь супругов является одним из важных элементов крепкого брака и служит признаком благополучия в отношениях между мужчиной и женщиной.

Протоиерей Александр Никольский отметил, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».