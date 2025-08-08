Сябитова призвала россиян отказаться от проведения роскошных свадеб

Молодожены часто разводятся из-за долгов после пышных свадеб, заявила в беседе с НСН ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Американский журнал Economic Inquiry ранее опубликовал итоги масштабного исследования, в ходе которого оказалось, что свадебные расходы больше 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) повышают риск развода на 46%, а если уложиться примерно в одну тысячу долларов (около 80 тысяч рублей), то шанс сохранить отношения увеличивается на 53%. Сябитова отметила, что молодые семьи часто распадаются, если их семейная жизнь начинается с выплаты долгов.

«Я согласна с результатами данного исследования. По одежке протягивай ножки. Разводят не пафосные свадьбы, а долги после них! Хочется красиво отметить, а потом за это же нужно будет платить. Как правило, долги приводят к плачевному состоянию. Люди не могут договориться. Когда семейная жизнь начинается с выплаты долгов, молодые не выдерживают. Тем более, когда приходит осознание того, что эти долги придется выплачивать несколько лет», - заметила телеведущая.

По её словам, если денег на большую свадьбу нет, то не надо её делать.

«Если у тебя нет денег на большую свадьбу, то не надо ее делать. Например, во время пандемии не было возможности приглашать большое число людей. У меня дочь выходила замуж. Мы сыграли свадьбу у себя в загородном доме. Было очень душевно и тепло. Пришли только те, кто действительно хотел поздравить молодых. И это было довольно бюджетно. Молодые пять лет вот справили, нормально живут», - сказала собеседница НСН.

Она напомнила, что свадьба – это семейный праздник, на котором никого удивлять не надо.

«Долги серьезно могут повлиять на взаимоотношения молодых, да и немолодых тоже. Скромная свадьба не говорит о том, что у партнеров скромный достаток. Это говорит, что у них есть вкус. Они намеренно уходят от чрезмерной пышности. Свадьба делается для того, чтобы собрать близких людей с двух сторон, которые хотят поздравить молодых, пожелать им счастья, долголетия в семье. Это большой семейный праздник, на котором никого удивлять не надо», - добавила Сябитова.

