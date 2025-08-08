Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи вновь ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в его Telegram-канале.

В тот же день, в аэропорту Сочи также были введены временные ограничения на посадку и вылет гражданских самолетов. Однако в 15:30 по Москве их сняли.

По данным Министерства обороны РФ, российские системы противовоздушной обороны сбили 34 беспилотных летательных аппарата над территорией России в период с 12:00 до 15:00 по Москве.