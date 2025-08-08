В Сочи россиян попросили выйти из здания МФЦ во время налета беспилотников. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram.

8 августа Краснодарский край атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Издание опубликовало короткую видеозапись, сделанную во время объявленной в Сочи воздушной тревоги. На ролике видно стоящих перед входом в здание людей. «Выгнали всех», — говорит женский голос за кадром. На фоне слышно воющую сирену — оповещение о воздушной опасности.

В мэрии пояснили, что во время тревоги людям по инструкции предписано покинуть помещение и спуститься в укрытие. Это и было сделано, добавили там.

Известна по меньшей мере одна цель налета беспилотников ВСУ. Ею был аэропорт Сочи. Над городом было сбито по меньшей мере два дрона, один из которых поразили над курортным поселком Лоо. Отдыхающих попросили покинуть пляжи.