«Петербург – это антигерой»: как прошёл паблик-ток о столице рэпа на препати Пикника Афиши x Сбер

Участники дискуссии о роли города в становлении рэп-индустрии поделились воспоминаниями и обсудили новые тренды

7 августа в уютном пространстве Solids на Петроградке прошло официальное препати фестиваля Пикник Афиши x Сбер — камерное, но громкое событие, которое объединило ключевых героев музыкальной сцены и ценителей хип-хопа. Главной темой вечера стал паблик-ток «Петербург как рэп-столица», собравший вместе артистов, экспертов и вовлечённых в обсуждение фанатов.

Организатором события выступила «Афиша» при поддержке продюсерского центра и инфлюенс-агентства полного цикла hello blogger (Kokoc Group).

Кто говорил:

Крип-а-Крип — легенда питерской рэп-сцены, наблюдавший её с нулевых;

Sky Rae — актуальная рэп-артистка, уже звучащая в чартах и готовящаяся к выступлению на «Пикнике»;

Вадим Хохлов — юрист по авторскому праву, работавший с десятками заметных артистов Петербурга и не только.

Модераторами стали музыкальный журналист и автор телеграм-канала «Войс» Владимир Завьялов и редактор «Афиши Daily», поп-культурный эксперт Аля Александрова.

С первых минут стало ясно: петербургский рэп – это не просто одно из жанровых направлений, а целая культурная система координат.

«Питерский рэп – это конфликт, часто внутренний. С городом, с собой, с обстоятельствами», — резюмировал Вадим Хохлов.

По его мнению, он всегда был более текстоцентричным и сосредоточен на самокопании лирического героя. В отличие от «московского» звучания, которое заставляло «двигаться», «питерскую» читку хотелось слушать.

Крип-а-Крип вспомнил эпоху, когда рэп в разных городах существовал в конкурирующих школах: «Раньше это была борьба: Ростов, Москва, Питер. Сейчас всё более однородно. А тогда хотелось доказать, кто круче». Он же с улыбкой напомнил, что «сердце питерского рэпа – это Купчино», где в соседних домах с Крипом жили Ассаи и Смоки Мо.

Для Sky Rae, выросшей уже в новую эпоху и переехавшей в Петербург в 2019 году, город стал символом «антигероя». «Питер всегда был менее лощёным, чем Москва, здесь было больше сопротивления, депрессии, настоящей искренности».

Аля Александрова, редактор «Афиши Daily»: «Паблик-ток прошел чудесно: когда еще будет возможность поспрашивать живую легенду питерского андеграунда о том, как он относится к движению 52? После этого вечера про питерский рэп как-то все устаканилось в голове: что это максимально обособленная, сама в себе существующая среда, для которой музыкальные эксперименты – это не коммерция, а в первую очередь способ выразить себя. Пришлось предать Гуфа в плейлисте ради группы Krec с треком "Нежность"».

Также обсудили феномен баттл-рэпа и площадки Versus, с которой в десятых Петербург неожиданно стал медийным эпицентром всей страны. «Никто не верил, что это станет чем-то большим, — вспоминал Крип. — А получилось главное интернет-шоу России». Поговорили и о новом андеграунде – объединении 52, которые вместе с «мемностью» вновь обращаются к искренности как способу выразить себя.

Завершился вечер треками от Крип-а-Крипа и акустическим лайвом от тимы ищет свет, а также дружеским турниром по бильярду, победитель которого ушёл с билетом на Пикник Афиши x Сбер. Вечер оставил после себя ощущение живого разговора о культуре, у которой точно есть прошлое и очень яркое будущее.