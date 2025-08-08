K-pop группа YOUNG POSSE впервые выступит в России на сцене МТС Live Лето в «Лужниках» 9 августа

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» третий месяц подряд собирает зрителей на концертах главных музыкальных фрешменов сезона и признанных звезд.

Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальный партнер проекта — Самокат.

Интерактивные зоны от партнеров, фуд-корт, зоны отдыха: МТС Live Лето — это не просто концертная площадка, а полноценное пространство летнего отдыха и ярких впечатлений. Здесь можно поиграть на барабанах и почувствовать себя рок-звездой, сделать фото в образе известной личности благодаря технологиям ИИ и AR, исследовать лабиринт и сделать селфи на фоне зеркальной фотозоны, воспользоваться бьюти-баром от партнеров и выиграть фирменный мерч.

Корейская группа YOUNG POSSE впервые приедет в Россию и вживую выступит на площадке МТС Live Лето 9 августа! Участницы k-pop группы с нетерпением ждут возможности познакомиться, выступить и зажечь вместе со своими российскими фанатами.

Приготовьтесь к незабываемому шоу, полному энергии, ярких эмоций и, конечно же, феерии танцев и музыки! YOUNG POSSE подарит вам лучшие моменты!

Расписание, новости о событиях и покупка билетов — на официальном сайте МТС Live Лето 2025 или официальной странице VK.