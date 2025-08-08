Популярный российский блогер развеял стереотип о Северной Корее

Популярный российский техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), в детстве живший в КНДР, заявил, что не считает северокорейцев несчастными. Этот стереотип он опроверг в беседе с проектом «Федоc», ролик вышел на YouTube.

Петухов уточнил, что жил в посольстве этой страны примерно с 1985 по 1993 год. По его мнению, в те годы Северная Корея была прогрессивнее СССР в некоторых бытовых вопросах.

«Они не жили бедно. Конечно, сейчас контраст между Южной Кореей и Северной гигантский. (...) Но, в целом, там достаточно счастливые люди живут, мне кажется. Если им сказать, что они живут в нищете, плохо и грустно, они тебя, наверное, не очень поймут», — заявил Wylsacom.

По мнению блогера, жители Северной Кореи не считают себя несчастными, поскольку не знают о том, как живут люди в других странах. Он также назвал КНДР достаточно приятным местом.

Читать новость полностью

Блогер @listopad_diana отправился в одну из самых закрытых стран мира – Северную Корею, чтобы показать, как все устроено изнутри. Попасть туда как турист практически невозможно, но автору удалось прилететь в Пхеньян и рассказать о своем опыте.

Путешествие началось с перелета на старом советском Ту-154 – таких самолетов почти не осталось в эксплуатации. После посадки в аэропорту туристов встретили съемочные группы и угостили пивом. Каждую группу разделили по автобусам и закрепили за ней сопровождающих – троих представителей и оператора.

Первой остановкой стал музей метро, где съемка запрещена. Затем – сувенирный магазин, где туристы закупались спортивной формой и водкой на грибах. Передвигаться по стране самостоятельно нельзя, заходить в местные магазины и менять валюту тоже запрещено.

Читать новость полностью

Северная Корея пользуется большим спросом у россиян в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, жители России массово начали скупать туры в КНДР. Так, за весь 2024 год «закрытую» страну посетили 1,6 тысячи россиян, а за первую половину 2025 года — 2 тысячи. В итоге спрос на отдых в республике увеличился на 150 процентов.

Причиной спроса у туристов стал доброжелательный обслуживающий персонал, а также появление недельного тура на курорт Вонсан-Кальма, который включает в себя отдых на белом песчаном пляже длиною пять километров. Стоимость отпуска там обойдется для одного человека в 144 тысячи рублей. За три потока уже 60 человек захотели отправиться на курорт. 50 туристов уже забронировали поездку на август, а 15 — отправились в Северную Корею.

Читать новость полностью

Первая группа российских туристов описала отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, передает РБК.

Тур состоялся одновременно с визитом в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Отмечается, что отдых на побережье у группы из 13 туристов чуть не сорвался. На второй вечер в Пхеньяне гиды сообщили, что вылет в Вонсан отменятся и будет заменен другими экскурсиями. Однако вскоре стало известно, что для россиян организуют специальный поезд до Вонсана. Туристы поделились яркими впечатлениями о том, что для их группы организовали отдельный поезд.

«Это просто немыслимо! Он [поезд] был новый, очень удобный, с кондиционерами», — сообщили они.

Россиянам понравилось путешествие на поезде — оно дало возможность посмотреть природу страны. Однако по приезде на курорт их ждала очередная накладка — вместо обещанного отеля «Чаммэ» гостей поселили в другой, так как первый заняли журналисты пула министра иностранных дел России и экипаж его борта. Туристам пообещали компенсировать разницу в стоимости. Описывая впечатление от тура, россияне особо отметили дружелюбие и радушие корейцев.

Недельные туры в КНДР на июль-август, в которые включены три ночи в Вонсане, предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 1,7 тысячи долларов (133 тысячи рублей) на человека.

Читать новость полностью

Российским туристам в Северной Корее рассказали о строгих и необычных правилах поведения во время пребывания в стране. Одно из них — запрет на съемку некрасивых людей, пишет Life.ru.

Туристка Дарья рассказала изданию, что гид в КНДР запретил им фотографировать неопрятных прохожих, а также трущобы и новостройки. На протяжении всей поездки он внимательно следил за тем, что попадало в объективы путешественников из России.

Чтобы не нарушить дресс-код, Дарье велели застегнуть все пуговицы на куртке. Также группе туристов объяснили, что перед памятниками вождей нельзя улыбаться, руки обязательно нужно держать по швам, взгляд должен быть направлен прямо перед собой.

При этом строгие правила не помешали россиянам насладиться поездкой. Издание уточняет, что они ощущали себя безопасно и даже чувствовали уважение к себе.

«Это как будто другая планета. Но очень вежливая планета», — отметили российские туристы.

Читать новость полностью

Туристка из России вернулась из северокорейского курорта Вонсан-Кальма с копией ядерной ракеты. Об этом она рассказала изданию "Абзац".

"Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку", — поделилась подробностями девушка.

Она отметила, что хотела купить "нетривиальный" сувенир, взглянув на который, сразу было видно, что он из Северной Кореи.

Туристка также рассказала, что Вонсан-Кальма поразил ее чистотой пляжей и гостеприимством местных жителей. Копию ядерной ракеты она смогла купить в магазине сувениров за $40.

Россиянка призналась, что ее путешествие оказалось очень эмоциональный и она нисколько не пожалела, что вместо Турции выбрала отдых в Северной Корее.

Читать новость полностью