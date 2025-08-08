Олег Майами выступит на МТС Live Лето в «Лужниках» 17 августа

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» третий месяц подряд собирает зрителей на концертах главных музыкальных фрешменов сезона и признанных звезд.

© Пресс-служба

Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальный партнер проекта — Самокат.

Интерактивные зоны от партнеров, фуд-корт, зоны отдыха: МТС Live Лето — это не просто концертная площадка, а полноценное пространство летнего отдыха и ярких впечатлений. Здесь можно поиграть на барабанах и почувствовать себя рок-звездой, сделать фото в образе известной личности благодаря технологиям ИИ и AR, исследовать лабиринт и сделать селфи на фоне зеркальной фотозоны, воспользоваться бьюти-баром от партнеров и выиграть фирменный мерч.

17 августа на сцене МТС Live Лето в «Лужниках» споет свои лучшие песни Олег Майами.

Олег Майами — настоящий шоумен, артист, который выкладывается на

сцене на все 100%. Его концерты — это взрыв эмоций, где каждый зритель

становится частью яркого действа. Концерты Олега Майами — это всегда живой звук, невероятная энергия и харизма артиста, покорившая зрителей по всей России.

Расписание, новости о событиях и покупка билетов — на официальном сайте МТС Live Лето 2025, а также — на официальной странице VK.