На российском пляже девушка станцевала стриптиз на фоне флага страны

На пляже Новороссийска девушка станцевала стриптиз на фоне триколора России за несколько дней до Дня Государственного флага страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Новороссийский Рабочий».

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 августа на центральном пляже рядом с торговым центром «Черноморский». Около 21:00 полураздетая девушка более часа танцевала на втором этаже спасательной рубки. На ее фоне висел российский флаг. Прогуливающиеся по пляжу люди снимали происходящее на видео.

Случившееся вызвало волну возмущения среди местных жителей. Известно, что к танцу может быть причастно местное заведение, которое таким образом хотело привлечь посетителей в ресторан.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту и приставала к соседу. Перед посадкой она выпила много алкоголя.