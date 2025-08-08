Нарколог рассказал, как проверить алкоголь на отсутствие метанола

Врач-нарколог Алексей Казанцев сообщил, что метанол невозможно распознать по его внешнему виду, вкусу или запаху, передает «Главный региональный».

Врач подчеркнул, что даже небольшое количество — от 30 до 50 миллилитров — может привести к летальному исходу. По словам специалиста, существуют народные методы определения наличия опасного вещества в алкогольных напитках.

Как отметил Казанцев, при отравлении метанолом первыми симптомами являются тошнота, рвота и головокружение. Затем могут начаться судороги. Самое серьезное последствие употребления метанола — необратимое поражение зрения. Сетчатка и зрительный нерв погибают навсегда, отметил нарколог.

Он обратил внимание на распространенность в нашей стране нелегального алкоголя. Эксперт подчеркнул, что на отдыхе люди нередко приобретают спиртные напитки у случайных продавцов, не задумываясь о возможных рисках. В таких напитках может содержаться опасная доза вещества, добавил он.

Как сообщил врач, есть несколько методов, которые позволяют определить наличие метанола в алкогольных напитках. Один из них — это использование картофеля. Если на срез картофеля капнуть немного жидкости, то на месте контакта появится розовое пятно. Другой метод — использование медной проволоки. Ее нужно нагреть, а затем опустить в жидкость. Если в жидкости есть метанол, то появится резкий запах формалина, сообщил Казанцев.