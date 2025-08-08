Школьная пицца теперь под запретом

С начала учебного года в Воронеже и области скорректируют меню школьных столовых. Хлебобулочные изделия и фастфуд будут заменены на овощи — это, по мнению властей, позволит предотвратить ожирение среди детей, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, из школьного рациона исключат пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки. В новом учебном году эксперимент по внедрению принципов здорового питания будет проведен только в некоторых районах региона.

«Теперь на переменах вместо мучного и сладкого им предлагают жевать салатики, крупы и полезные снеки. Углеводы — только сложные, сахара — минимум, никаких чипсов и конфет», — говорится в публикации.

Пока меры примут лишь в Бобровском, Бутурлиновском и Новохоперском районах. Если результаты будут положительными, практика будет внедрена по всему региону, пишет канал.

Подчеркивается, что в Воронежской области проблема с избыточным весом у детей стоит остро. Как сообщается, в среднем 25 человек из 1000 подвержены ей. В 2018 году насчитывалось 9 тысяч детей, столкнувшихся с ожирением, на сегодняшний день — уже около 10 тысяч человек.