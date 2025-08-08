Россиянка увидела фото пленных украинских бойцов и узнала родственника

Жительница Белгорода увидела фото пленных украинских бойцов и узнала дядю. Она заявила, что хочет спасти родственника от обмена и возвращения на Украину, ее историю публикует RT.

Россиянка рассказала, что в 1980-е ее мать переехала из Днепропетровской области в Приморье на заработки. Дочь осталась в родном городе с бабушкой и дядей — Виталием Спасским, которого до 14 лет называла папой.

С ее слов, в середине нулевых семья перебралась в Белгородскую область, однако дядя отказался, оставшись на Украине. А после продажи жилья в Днепропетровской области и распределения долей у мужчины осталась обида, он 10 лет не общался с сестрой и племянницей. В 2017 году общение возобновилось, когда мать собеседницы издания серьезно заболела.

«С тех пор мы начали общаться. Позже мамы не стало, но с дядей я была постоянно на связи, даже после начала СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру"). Но мы никогда эту тему не обсуждали, единственное, он всегда говорил: "Скорее бы настал мир". А до этого жаловался на рост национализма в своем городе», — вспомнила племянница пленного солдата Вооруженных сил Украины.

Она рассказала, что Спасский оказался на фронте в 2023 году по мобилизации на Украине. Связь с ним пропала уже через три недели. Уже в плену украинский солдат под видеозапись рассказывал, что его без обучения в условиях нехватки оружия «бросили на убой».

Россиянка выразила опасения, что если мужчина вернется на Украину в рамках обмена, ему может грозить опасность.

«Его снова бросят на фронт и второй раз ему может не повезти. К тому же в его родном городе к нему враждебно настроены», — заявила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных. В их числе — книги, крестики и Библия.