Как 1 сентября оформить законный выходной на работе

В 2025 году День знаний приходится на понедельник, 1 сентября. Для многих родителей крайне важно разделить с ребенком этот значимый момент, однако для этого потребуется правильно оформить отсутствие на работе, отметила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Если у работника остались неиспользованные дни ежегодного отпуска, то один из них можно взять 1 сентября, сохранив при этом свой обычный заработок. Перед тем, как воспользоваться этой возможностью, сотруднику важно убедиться, что у него есть доступные дни для отпуска, и согласовать дату с работодателем, уведомив его заранее», — посоветовала она.

Кроме того, эксперт напомнила, что если работник ранее работал сверх установленного графика или в выходные/праздничные дни, ему положена компенсация.

«Двойная оплата, либо дополнительный выходной (отгул). Этот дополнительный день отдыха можно использовать, уведомим работодателя о желании взять отгул 1 сентября и оформить соответствующим образом», — добавила Санина.

Также после каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику положен день отдыха (это непосредственно день сдачи крови и ещё один дополнительный день отдыха), подчеркнула собеседница RT.

«День отдыха не обязательно использовать сразу, поэтому его можно отложить как дополнительный день к отпуску, или взять в другое время, например 1 сентября. Для получения второго дня отдыха необходимо согласование с руководством и предоставление справок 401/у и 402/у из медицинского учреждения», — заявила эксперт.

В случае, если оплачиваемый отпуск исчерпан, и также нет возможности взять оплачиваемый отгул, можно оформить отпуск без сохранения заработной платы, написав соответствующее заявление, посоветовала Санина.

«Этот вариант доступен всем работникам, но для некоторых категорий граждан законодательство предусматривает обязательное предоставление такого отпуска», — заключила она.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать типовые стандартизированные букеты для учителей с фиксированной розничной ценой.