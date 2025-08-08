Стало известно о смерти на СВО многодетного командира роты

Из зоны проведения спецоперации не вернулся многодетный житель Забайкальского края. У него остались четверо детей, сообщает издание «Чита онлайн» в Telegram.

Бальчин Багдаев ушел на СВО 1 марта 2024 года. Он командовал мотострелковой ротой.

Издание отмечает, что командир делал все для минимизации потерь среди подчиненных. Он имеет боевые награды, в том числе орден Мужества — его вручат семье Багдаева. Мужчина прослужил на СВО год и четыре месяца.

Ранее на СВО не выжил отец троих детей из Волгоградской области. В зону боевых действий он отправился вслед за сыном.