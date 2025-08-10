На пяти рейсах из Антальи во Внуково не загрузили более 700 мест багажа

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи во Внуково, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Информация для пассажиров, прибывших 09.08.2025 - 10.08.2025 рейсами из Антальи. Уважаемые пассажиры рейсов авиакомпании Turkish Airlines! К сожалению, в аэропорту вылета не загружено на рейсы: ТК-3050 - 163 места багажа, ТК-211 - 109 мест багажа, ТК-3002 - 139 мест багажа, ТК-3160 - 149 мест багажа, ТК-3038 - 170 мест багажа", - говорится в сообщении.

Как отмечают в аэропорту, Turkish Airlines приносит искренние извинения за доставленные неудобства, авиакомпания организовала досылку багажа рейсом TK419 из Стамбула.

Во Внуково просят пассажиров следить за обновлениями и обращаться в службу розыска багажа аэропорта Внуково для уточнения информации.