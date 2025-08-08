ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 80%

Опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю составил 77%.

Также опрос показал, что уровень положительной оценки работы президента страны россиянами также находится на отметке в 77%.

Вместе с этим положительно оценили работу российского правительства 51% опрошенных, а о деятельности премьер-министра России Михаила Мишустина хорошо высказались 57% респондентов.

Опрос проводился с 1 по 3 августа в 97 населённых пунктах 51 субъекта страны. В нём приняли участие 1,5 тыс. респондентов.