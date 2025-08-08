Оценена вероятность нового локдауна из-за вируса чикунгунья

Специалисты в области эпидемиологии в России проводят тщательную проверку всех граждан, прибывающих из Китая. Это позволяет предположить, что вероятность введения новых ограничительных мер в связи с распространением лихорадки чикунгунья в России крайне мала, заявил aif.ru вирусолог Виктор Зуев.

Специалист подчеркнул, что граждане России проявляют большой интерес к поездкам, что может увеличить вероятность распространения вируса. Однако все прибывающие из Китая проходят строгий контроль со стороны российских экспертов.

Как уточнил Зуев, «сегодня в какую страну на карте пальцем не ткни, там обязательно находятся представители нашей замечательной Родины». Прекращать путешествовать не стоит, однако готовить себя к этим поездкам все же следует, заявил собеседник. В частности, по его словам, нужно не забывать вакцинироваться.

Вирус чикунгунья в Китае: что известно и насколько он опасен

«После распространения лихорадки в Китае, российские специалисты приняли серьезные меры и тщательно проверяют всех въезжающих из Китая», — отметил вирусолог.

С июля в китайской провинции Гуандун выявлено более 7000 случаев вируса чикунгунья. Основной очаг — город Фошань, в котором проживают около 10 млн человек. Пациентов госпитализируют на неделю, изолируют под москитными сетками. Вирус передается от человека к человеку через укусы комаров, которые становятся заразными через 5–10 дней после укуса инфицированного.