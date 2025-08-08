Гигантские спичечные коробки начали заполонять российский город

Гигантские спичечные коробки заполняют Иркутск. Кадрами, сделанными в городе, поделился Telegram-канал Babr Mash.

Как сообщает издание, первый такой арт-объект с городским пейзажем появился возле Дома Европы на улице Энгельса. Автор работы — художник Василий Кузнецов. Он вдохновился раритетным набором, случайно купленным на московском аукционе.

Всего подобных конструкций планируется установить по городу 28 штук.

До этого в Иркутске появился необычный дом высотой всего 154 сантиметра. Там «поселились» герои известных сказок и другие «жители».