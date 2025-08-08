RT поговорил с мужчиной, которого соседка в Улан-Удэ называла «хохлом»

RT пообщался с мужчиной, которого соседка в Улан-Удэ называла «хохлом», за что её в итоге оштрафовал суд на 10 тыс. рублей.

© Михаил Метцель/ТАСС

«Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело», — приводит его заявление Telegram-канал RT.

Мужчина рассказал, что соседи знают друг друга около 30 лет, они живут в двухэтажном доме 1952 года постройки.

«Она вот почему-то решила, не знаю, себя возвысить, какие-то указания всем раздавать, решила, что может себе позволить», — отметил он.

По его словам, другие люди не раз подавали заявления на женщину за побои и плевки в лицо.

Cуд в России признал слово «хохол» разжигающим ненависть к украинцам

«В домовом чате они ругались с другим соседом. И на какой-то комментарий соседа я поставил лайк. Ну а она, в общем, почему-то решила на мне отыграться из-за моей фамилии. Начала какую-то ересь нести. Ну я ей пишу: «Ты что творишь? Ты что говоришь?» Она не останавливается. Несла всякое, поносила меня», — добавил мужчина.

RT также дозвонился до ответчицы. Она сказала, что судебные разбирательства ещё не закончены.

Ранее сообщалось, что жительницу Улан-Удэ суд оштрафовал за возбуждение ненависти по национальному признаку из-за слова «хохлы» в домовом чате.