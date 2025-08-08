«Известия»: России грозит вспышка лихорадки из Китая

В России возможна вспышка лихорадки чикунгунья. Болезнь активно распространяется в Китае, а переносящие ее комары обитают и на территории РФ. Вирус могут завезти туристы из Азии и Китая, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Не исключена вероятность завоза в Россию лихорадки чикунгунья, которая в настоящее время активно распространяется в китайской провинции Гуандун. Заболевание, переносимое комарами рода Aedes, уже выявлено более чем в 110 странах мира. В России переносчики инфекции встречаются преимущественно в южных регионах, а также в приграничных с Китаем областях — Приморском и Хабаровском краях, Амурской области», — пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов.

По данным Роспотребнадзора, на территории страны случаи заболевания пока не зарегистрированы, однако риск завоза инфекции сохраняется в связи с активным туристическим потоком. В ведомстве подчеркивают, что болезнь не передается от человека к человеку, а заражение возможно только через укус инфицированного комара или при контакте с кровью больного.

Что такое лихорадка чикунгунья, вспышка которой зафиксирована в Китае

Симптомы лихорадки включают высокую температуру (до 40 градусов), сильные суставные и мышечные боли, сыпь, а в тяжелых случаях — поражения внутренних органов. Смертность составляет около 1-2% случаев. Специфической вакцины против заболевания пока не существует, лечение симптоматическое и требует обязательного медицинского контроля.

Эксперты отмечают, что изменение климата и рост международных поездок увеличивают риски распространения переносимых комарами инфекций. ВОЗ относит лихорадку чикунгунья к числу заболеваний, представляющих растущую угрозу для общественного здравоохранения в глобальном масштабе.